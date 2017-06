Heldhaftige fietsster riskeert eigen leven voor loslopend hondje

En dat allemaal om het diertje terug bij 't baasje te krijgen...Zeer opmerkelijke beelden uit Mexico-Stad. Daar ziet een fietsster plots hoe voor haar neus een hondje een drukke straat op loopt.Tevergeefs probeert ze het hondje snel te vangen. Maar dan begint een onwaarschijnlijke achtervolging. Ze houdt auto's tegen, riskeert mogelijk haar eigen leven en slaagt er uiteindelijk toch in om met de hulp van een voetganger het loslopende hondje te vangen.De eigenaar van de hond werd uiteindelijk gevonden. In totaal duurt onderstaande achtervolging een goeie 600 meter. En dat het vaak zr nipt was, zie je hier: Filmpje