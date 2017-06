Koude douche voor marktkooplui Ermelo

Marktkooplui in het Gelderse Ermelo werden dinsdagochtend getrakteerd op een koude douche. De fonteinen op het marktplein gingen 's ochtends plotseling aan."Ik had net alles uitgepakt", zegt een boze verkoper van sokken en panty's tegen Omroep Gelderland. "In één keer begonnen die dingen te spuiten. Het water kwam tot aan het plafond. Aan de achterzijde zijn al mijn spullen zeiknat geworden. Ook dozen onder de kraam met nieuwe spullen werden nat. Dat kan ik niet meer verkopen."Volgens de marktkoopman hebben de fonteinen zeker vijf minuten aangestaan. "Een collega heeft de marktmeester gebeld en die heeft de noodknop ingedrukt. Dit is een flinke kostenpost." De verkoper wil de gemeente Ermelo aansprakelijk stellen voor de schade.De gemeente Ermelo bleek voor Omroep Gelderland niet bereikbaar voor commentaar.