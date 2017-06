Hoe Ryanair zijn cabinepersoneel uitperst

Als je deze zomer met Ryanair naar je vakantiebestemming vliegt kun je beter aardig zijn voor de stewardessen en stewards en liefst ook iets van hen kopen.Ze worden namelijk slecht betaald, bij ziekte niet doorbetaald en de verkoop van spulletjes is heel belangrijk voor hen. Voor hun loon en voor hun beoordeling. Dat constateert Trouw, dat de nare behandeling van mensen door de luchtvaartmaatschappij onderzocht.De FNV betwijfelt of de wet op het minimumloon wel wordt nageleefd. Veel cabinemedewerkers moeten rondkomen van een netto inkomen van zo’n 1000 euro per maand, terwijl ze wel 40 uur werken en/of standbydiensten draaien. Per uur in de lucht krijgen ze een bedrag van ongeveer 18 euro. Op zich is dit hoger dan het minimumloon, maar de FNV wijst erop dat cabinemedewerkers voor werkzaamheden voor en na de vlucht geen uren mogen rekenen. Claudia (een stewardess waarmee Trouw sprak): “Meer dan alleen de ingeroosterde vlieguren krijg je niet betaald. Dus je krijgt niets voor het schoonmaken voor en na een vlucht of het klaarzetten van voorraden. Ook vertraging wordt niet uitbetaald.”Trouw deed uiteraard wederhoor. Ryanair zegt dat het allemaal niet waar is. Maar de FNV houdt voet bij stuk.