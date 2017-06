Notoire trommelaar moet week de cel in

Een 33-jarige man uit Boskoop moet een week de cel in omdat hij heeft gemasturbeerd in zijn bestelbusje. Twee agentes in burger betrapten de man vorig

21-06-2017 12:17:05 BatFish

OK, ik dacht eerst dat "trommelen" een soort eufemisme voor masturberen was, maar het was de lXXsmoes die hij gebruikte om onder vervolging uit te komen.

21-06-2017 12:19:17 submarine

De Boskoper zelf zegt dat hij in zijn auto met zijn handen op het stuur zat te trommelen op de maat van de muziek. Kennelijk had hij een grote trommelstok in zijn handen tijdens het musiceren.



Meteen daarna zegt de percussionist dat hij tijdens zijn optreden een fout heeft gemaakt:



„We blijven allemaal mensen, we kunnen allemaal een fout maken" Ja, wat moeten wij hier nu van denken? Dat hij de verkeerde stuurknuppel vasthield?

21-06-2017 13:20:58 Mamsie

We blijven allemaal mensen, we kunnen allemaal een fout maken",



Nou ja, wat een rotsmoes, dat slaat werkelijk als een lul op een trommel!

21-06-2017 13:26:11 venzje

@Mamsie : Ja, da's beter! (Want bij ons slaat hij meestal op een slagroomtaart.)

21-06-2017 13:27:46 Mamsie

@venzje : En die versie kende ik nu weer niet, haha!

21-06-2017 13:52:14 submarine

@Mamsie :



De juiste uitdrukking is:



Dat slaat als een lul op een drumstel.



Laatste edit 21-06-2017 13:52 De juiste uitdrukking is:Dat slaat als een lul op een drumstel.

21-06-2017 13:54:00 venzje

@submarine : Die kennen we natuurlijk wel, maar waarom is dat juister?

21-06-2017 14:44:25 SamuiAxe

'Wij' zeggen "Als een tang op een varken". Waarom? Geen idee

21-06-2017 15:17:54 submarine

@venzje :

Die kennen we natuurlijk wel, maar waarom is dat juister?



Omdat ik dat zeg.

21-06-2017 16:49:47 Jura6

@submarine :

Dat slaat als kut op Dirk...

