Mysterieuze cirkel boven Almere Poort gefilmd

Bewoners van Almere Poort en automobilisten op de A6 ontdekten donderdagavond een mysterieuze cirkel boven Almere Poort en hebben dat vastgelegd op beeld.Nadat de beelden online waren gezet, begon men op sociale media te speculeren over het fenomeen en werd er gesproken over een zwerm vogels of een buitenaards tafereel.De cirkel bleek een rookwolk te zijn afkomstig van een rookmachine die wordt gebruikt van theatergroep Vis Vis nabij het Almeerderstrand.