Docent ROC en tachtig examenuitslagen zijn foetsie

Tachtig leerlingen van het ROC Midden-Nederland moeten hun examen overdoen omdat hun docent verdwenen is. De docent Nederlands blijkt samen met de examenresultaten onvindbaar. Dit meldt NU.nl.

Tachtig leerlingen van de koksopleiding hadden een paar maanden geleden hun mondeling examen Nederlands afgelegd. Deze conversaties en presentaties waren door de betreffende docent opgenomen. Toen de man de resultaten aan de examencommissie moest overleggen, kwam de school erachter dat hij gevlogen was. Om het examen geldig te laten zijn, zijn ook de opnames van de gesprekken nodig. Aangezien deze onvindbaar zijn, is het examen ongeldig verklaard.



Volgens ROC Midden-Nederland heeft de school er alles aangedaan om de leraar op te sporen, zoals bellen, mailen en het sturen van aangetekende brieven. Hij was door de school tijdelijk ingehuurd om de examens af te nemen, aangezien de oorspronkelijke docent langdurig ziek is. De school stelt de docent aansprakelijk voor alle extra kosten die worden gemaakt door het overdoen van de examens.



De Onderwijsinspectie is op de hoogte gebracht, maar laat de afwikkeling ervan over aan het ROC. De Inspectie houdt alleen toezicht op de kwaliteit van de examens.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: