Boer overlijdt nadat varken drie vingers en penis afbijt

Een 60-jarige boer die in een dronken bui met één van zijn varkens begon te vechten, heeft het moeten bekopen met de dood. Het varken werd agressief e

20-06-2017 08:19:04

Tja, met varkens vechten is niet verstandig.

Wilde zwijnen zijn berucht en hebben in het verleden verschillende jagende edelen het loodje doen leggen. De huishoudelijke variant is weliswaar wat mensvriendelijker van aard, maar als je hem kwaad maakt is hij niet minder geducht.