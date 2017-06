Mannen brengen dode bij politiebureau Gouda

Drie mannen hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het politiebureau van Gouda gemeld met een dode man in hun busje. Het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in een huis in Bodegraven.



Volgens een woordvoerster meldden de drie zich rond 1.00 uur op het bureau. De drie mannen zijn aangehouden.



In het huis in Bodegraven is onderzoek geweest. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de man is overleden.

Reacties

19-06-2017 09:16:07 pietertje5

Zouden ze onder invloed zijn geweest van alcohol of drugs? Beetje raar om niet gewoon te bellen en de politie naar de plek des onheils te laten komen maar in ieder geval een stuk beter dan vluchtenZouden ze onder invloed zijn geweest van alcohol of drugs?

19-06-2017 09:18:40 stora

@pietertje5 , misschien hadden ze hun huis niet opgeruimd en dan wil je al die mensen niet over de vloer.

