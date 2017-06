Duurste parkeerplaats ter wereld gekocht

Hongkong heeft een nieuw record gevestigd: de duurste parkeerplek aller tijden is daar afgelopen maand verkocht. Voor een prijs van maar liefst 593.000 euro.



De prijs per vierkante meter: 36.000 euro. En daarmee is de plaats duurder dan sommige huizen in Hongkong. Daarvoor krijg je dan wel 17,5 vierkante meter, dus je kunt er naast je auto ook nog een caravan op kwijt. Of meerdere auto's.



De parkeerplek bevindt zich in de chique flat Upton. En dat is geen toeval: ook de parkeerplek die tot nu toe recordhouder was, werd daar verkocht.



De vastgoedprijzen in Hongkong behoren al jaren tot de hoogste in de hele wereld. Je betaalt er gemiddeld 39.100 euro per vierkante meter. De stad probeert daar met alle macht iets aan te doen, maar vooralsnog hebben de maatregelen weinig effect.



Zo voerde de stad onlangs een extra belasting in op het kopen van woonhuizen. Dat heeft ervoor gezorgd dat al het vastgoed dat geen woning is waaronder dus parkeerplaatsen ineens heel aantrekkelijk werd voor investeerders.

