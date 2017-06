Doodverklaarde matroos zat gewoon in de machineruimte

Matroos Peter Mims is terecht. En dat is opvallend, want iedereen dacht dat hij dood was.De Amerikaan werd enkele dagen geleden zelfs officieel dood verklaard. Dat was na een enorme zoektocht van de Amerikaanse marine, die ervan uitging dat hij voor de Japanse kust overboord was geslagen en was verdronken.Bij de zoektocht werden helikopters, jachtvliegtuigen en de kustwacht ingezet. De Amerikaanse marine doorzocht een gebied van 14.000 vierkante kilometer. Ook de Japanse marine deed mee. Na vijftig uur zoeken was de conclusie dat de zeeman overleden moest zijn.Niets was minder waar. Mims had zich al die tijd verschanst in de machineruimte. Het is nog onduidelijk hoe hij zich in leven heeft gehouden en waarom hij zich had verstopt.Mims is inmiddels overgebracht naar een ander schip. Daar zal hij worden ondervraagd.