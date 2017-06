Restaurateur opent poepcafe

Op zoek naar een spannende en originele eerste, tweede of whatever date? Of gewoon een heerlijk uitstapje met vriendinnen waar jullie lekker ongegeneerd kunnen eten? Dan is dit poepcafé het café waar jullie heerlijk kunnen genieten van lekker vieze hapjes.Staat de poep-emoticon ook bovenaan jouw meest gebruikte emoji-lijst? Dan is dit het café van jouw dromen, want hierin wordt alles geserveerd in het thema van deze lekkere emoticon. Van poepcakejes tot koffie drinken uit een wckopje: alles is in dit café mogelijk.Dit machtige café is te vinden in Toronto. En letterlijk het gehele café is omgetoverd tot een grote wc: zelfs de stoelen waarop je zit zijn wc potten. En een echte eyecatcher zijn de overheerlijke koffie’s.Hier heb je een kleine tour door het café en bijbehorende lekkernijen: