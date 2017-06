Protestmars tegen koriander

Koriander, je houdt ervan of je gruwelt van het kruid. En als je in die laatste categorie hoort dan vind je het waarschijnlijk een vreselijke zaak dat koriander in steeds meer gerechten lijkt op te duiken. Of je nou een salade haalt bij de Appie of een soepje voor je lunch, koriander is altijd van de partij. Maar, jij kunt hier tegen in actie komen.Jij bent niet de enige die koriander een slechte zaak vindt. Of zeg maar gerust: een slechte smaak. Het naar zeepsop smakende kruid zou verboden moeten worden, vind je. En met jou vele anderen.De Belgische Lukas de Man leeft met je mee. Hij is namelijk fel tegen koriander en heeft een event aangemaakt op Facebook tegen het kruid. Hij organiseert de International March against Coriander. Lukas wil alle mensen met een koriander-aversie verenigen om samen sterk te staan tegen de zorgwekkende trend van het overdadig gebruik van koriander.Wil je meelopen? Meld je dan aan voor dit event . De protestmars is op 11 maart volgend jaar in Brussel. Je hebt in ieder geval nog genoeg tijd voor het maken van een spandoek en het oefenen van de leus: ‘Weg met koriander! Weg met koriander!'