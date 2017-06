Gynaecoloog heeft seks met zwangere patiente

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat een gynaecoloog wordt geschorst omdat hij tijdens zijn opleiding seks had met een zwangere patiŽnte. Dat gebeurde onder meer in de behandelkamer van de arts.



De vrouw onthulde vorig jaar dat ze in 2009 tijdens haar zwangerschap regelmatig seks met de inmiddels 42-jarige arts had gehad. Ze was met haar partner bij de arts van het Radboudumc in Nijmegen gekomen omdat het niet lukte om zwanger te worden. Toen ze toch spontaan zwanger was geworden, was ze inmiddels ook verliefd op de arts.



Als vriendendienst maakte de gynaecoloog zonder medische noodzaak in het ziekenhuis echo's. Ook toen de vrouw geen patiŽnt meer van hem was, bleven ze elkaar opzoeken. De gynaecoloog zegt dat hij zwichtte voor het emotionele verhaal van de vrouw en voor haar avances.



De inspectie vindt dat de arts de verleiding had moeten weerstaan en is daarom naar het tuchtcollege gestapt. Het is niet toegestaan voor artsen om een relatie aan te gaan met patiŽnten, omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. De man heeft zijn opleiding in Nijmegen afgerond en werkt inmiddels in een ander ziekenhuis. Dat ziekenhuis kent zijn verhaal en staat achter hem.



