Man steelt truck van Defensie en gaat joyrijden

Een verwarde blanke 21-jarige man uit Veldhoven heeft maandag een vrachtwagen van de militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyrijden door Eindhoven. De man heeft tijdens zijn rit door Eindhoven enkele auto's beschadigd.



De man had uit een rugzak gestolen van oefenende militairen op de hei. Hij nam een toegangspas en een universele sleutel mee van een Scania. Daarna is hij naar de basis gegaan en heeft een truck meegenomen. Hij beschadigde daarbij de poort van de basis. Tijdens zijn rit door Eindhoven, die enkele uren duurde, heeft hij meerdere geparkeerde auto's geraakt. Een van de eigenaren heeft inmiddels aangifte gedaan.



Hennis lichtte de Kamer in over het gebeuren tijdens een debat over een ander incident op vliegbasis Volkel. Daar werd in mei een veroordeelde Syriėganger aangehouden.

