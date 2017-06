Koedoe valt giraf aan in diergaarde Blijdorp

In diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een koedoe, een soort antilope, een giraf aangevallen. De giraf werd dinsdag meerdere keren omver gestoten.Veel mensen waren getuige van de agressie. Ze reageerden geschokt. Sommigen filmden de aanvallen en plaatsten de beelden op social media.De twee diersoorten leven al jarenlang samen in één verblijf. Blijdorp heeft nog niet op het voorval gereageerd.