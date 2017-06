Vlemmix met kontfluit op Duitse tv

Johan Vlemmix is door de Duitse talenteshow Das Supertalent gevraagd om mee te doen met het programma. “Ze willen dat ik met een heel orkest kom”, aldus Vlemmix.De makers van Das Supertalent zagen het Youtube-filmpje over de kontfluit en besloten dat ze Johan Vlemmix in de uitzending wilden hebben. "Het is toch te bizar voor woorden dat Das Supertalent mij in de show wil hebben. Ze hebben mij gevraagd of we met een heel orkest willen komen", vertelt Vlemmix aan De Telegraaf.Het is voor Johan de eerste keer dat hij gaat optreden met het ‘kontfluitje’. "We moeten nog flink gaan oefenen. Vader Jacob vind ik een beetje saai dus ik denk eerder aan een klassiek stuk." Johan neemt het optreden erg serieus, hij laat speciale witte broekjes maken voor het gehele orkest. "Er is ook iemand die de visagie doet. Want een witte kont is natuurlijk ook niks." Overigens kunnen vrijwilligers zich bij de ‘musicus’ aanmelden om mee te doen.Johan kwam eind december op het idee om de fluitjes te maken, een vriend van hem zat voortdurend te ‘ruften’ en dat vond hij niet zo smakelijk. “Smerig he? Maar toen dacht ik: het kan best leuk klinken als je er een fluitje in stopt."Vlemmix vindt het ook wel een beetje spannend om met zijn kontfluitje het podium op te gaan. "Ik vind het wel een beetje eng om voor Sylvie op te treden, maar ik denk dat zij er wel de humor van inziet." Een kontfluitje krijgt ze alvast, lacht Johan. "Maar ze krijgt wel een nieuwe hoor!"