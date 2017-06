Johan Vlemmix wil Amerikaanse Efteling bouwen.

De Brabander Johan Vlemmix heeft zijn peilen gericht op het Amerikaanse spookstadje Johnsonville (Connecticut). Het gebied, dat 62 hectare groot is en te koop staat voor 1,9 miljoen dollar, is volgens hem de ideale plek voor een soort 'Amerikaanse Efteling'.Vlemmix gaat zijn oude villa te kopen zetten en hoopt op die manier genoeg geld bij elkaar te krijgen voor zijn aanstaande avontuur. Alles is al in het stadje aanwezig: een postkantoor, winkel, kerk en restaurant. Samen met een aantal andere avonturiers wil hij de verlaten stad opknappen. "Het moet uiteindelijk een grote toeristische trekpleister worden", aldus Vlemmix volgens het AD.