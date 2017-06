Vrouw sterft omdat ze geloofde van licht alleen te kunnen leven

Een vrouw van 62 in de Utrechtse wijk Lombok werd donderdag dood gevonden. Doodsoorzaak: al een hele tijd niet gegeten. En dat heeft een bijzondere reden: ze maakte deel uit van een woongroep (3 vrouwen, 1 man) die geloven dat je kunt leven van het licht en eten overbodig is. Rust, licht en liefde zouden voldoende zijn om goed gevoed te worden. De 3 medebewoners wordt verweten dat ze de vrouw niet hebben geholpen. “De drie medebewoners worden verdacht van het weigeren van hulp. We onderzoeken nog welke hulp passend was geweest, zoals een ambulance bellen”, aldus persvoorlichter Ties Kortmann van het OM Midden-Nederland.De woongroep heet Contact en Muziek en bestaat elf jaar. De vier leden zijn Erik (43), Marthe (42) en de zussen Leonoor (58 ) en Jeannette (62). Leonoor is overleden. De groep schrijft: “Na een 8 dagen durend proces in mei 2014 over het loslaten van voeding, waarin we drie dagen niet gegeten en gedronken hebben, zijn we begonnen met een proces om voeding los te laten, op een natuurlijke, vrije en creatieve manier. Minder eten en bewust voelen en ervaren wat wel en niet eten met je (lichaam) doet vinden we een heel mooi, inspirerend proces.”Door bezig te zijn met lichtvoeding leren we onszelf en elkaar op een andere manier kennen. ”Op hun site : “Wij willen met onze manier van wonen en leven,muziek maken, zingen en lesgeven,mensen inspireren om samen te werkenen open met elkaar om te gaanvanuit rust, licht en liefde.”