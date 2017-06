Prullenbak wint derde prijs

Het Zeeuwse studentenbedrijf TWIEB van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen heeft maandag de derde plaats behaald bij de landelijke finale van de Student Company. Daarbij richten studenten naast hun studie een eigen bedrijf op.



De studenten van TWIEB bedachten een prullenbak waarbij het deksel naar de bodem kan worden geduwd. Daardoor wordt het afval gecomprimeerd en neemt het minder ruimte in beslag.



TWIEB versloeg met dat idee zo'n 800 landelijke studentenbedrijven en werd derde. De finale vond maandagavond plaats in het Beatrix theater in Utrecht.



