Opgebaarde vrouw bestolen

Bij een hondsbrutale inbraak in zorgcentrum Humanitas in Deventer is in de nacht van zondag op maandag een overleden vrouw bestolen. De 93-jarige vrouw lag opgebaard in een van de kamers van het zorgcentrum. De inbrekers verschaften zich mogelijk toegang via een raam dat op een kier stond. Ze gingen er vervolgens met de juwelen van de overleden vrouw vandoor.



Een naast familielid van de vrouw bevestigt de gang van zaken, maar wil verder niet op de zaak ingaan. Hij noemt de inbraak schandalig. ,,We hebben het al moeilijk genoeg, dan komt dit er ook nog eens bij.



De familie van het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie neemt de inbraak hoog op. Vandaag werd buurtonderzoek gedaan door agenten. Om privacyredenen wil de politie verder niet ingaan op de zaak, maar ook op het bureau zou schande gesproken worden van het voorval.

Onder het motto: ze kan ze toch niet meenemen, dus laten wij dat maar voor haar doen.

