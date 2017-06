Brazilianen straffen tiener met tatoeage op zijn voorhoofd

Brazilianen spreken hun afschuw uit over de ‘beestachtige’ behandeling van een 17-jarige jongen. Twee mannen hebben op het voorhoofd van een tiener uit São Paulo de tekst ‘eu sou ladrão e vacilão’ getatoeëerd, ‘ik ben een dief en een mislukkeling’.Het tweetal besloot hem daarmee te straffen omdat hij een fiets had willen stelen. De mannen, 27 en 29 jaar oud, grepen de jongen beet en brandmerkten hem met de tatoeage. Toen de tiener die achter zijn lokken probeerde te verbergen, knipte het tweetal zijn voorhoofd kaal.De twee mannen in Sao Bernardo do Campo, in de staat São Paulo, liepen tegen de lamp omdat zij de ‘berechting’ hadden gefilmd. Zij zijn gearresteerd en worden beschuldigd van marteling. Het slachtoffer ontkent dat hij de fiets had willen stelen. Hij zou zijn gestruikeld over de fiets omdat hij te veel had gedronken. Zijn familie zegt dat hij psychische problemen heeft en ook drugs zou gebruiken.,,Ik smeekte hen om de tatoeage op mijn arm te zetten, niet op mijn voorhoofd. Of om mijn armen en benen te breken. Maar zij lachten me alleen maar uit’’, aldus de tiener. Op internet wordt intussen door Brazilianen geld ingezameld om de tatoeage zo te verwijderen dat de jongen er de rest van zijn leven geen last meer van zal hebben. De teller staat inmiddels op ruim 5.000 euro.