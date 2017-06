Honderden appelbomen vernield door mysterieuze fruitboomzager

Bij een fruit- en boomkwekerij in Horssen zijn afgelopen weekend de stammen doorgezaagd van 230 jonge appelbomen. Het is al de tweede keer in korte tijd dat zoiets gebeurt in de Gelderse streek Land van Maas en Waal. De politie spreekt van een 'laffe en zinloze' vernieling en zoekt de dader(s).De grootschalige vernieling vond vrijdagnacht plaats in een boomgaard van fruit- en boomkwekerij Wilco Brokken. De dader(s) hoefde(n) volgens hem niet over een omheining te klimmen omdat die simpelweg ontbreekt. Niet alleen werden stam(men) doorgezaagd, maar van sommige bom(en) werden ook de tak(ken)afgeknipt. Brokken zegt de vernieling niet te kunnen thuisbrengen. Een actie van een misnoegde concurrent lijkt hem onwaarschijnlijk. ,,Met het vernielen van die paar boompjes breng je geen grootschalige schade toe. De politie zegt wel een paar ideeŽn te hebben over het waarom, maar ik weet niet welke dat zijn."De gedupeerde heeft nog geen idee hoe groot de schade is, maar weet wel al dat ze niet wordt vergoed door de verzekering. ,,In de polis staat dat schade door vandalisme niet wordt gedekt", verzucht de fruit- en bomenkweker.Begin april gebeurde iets soortgelijks bij fruitteler Geert van Aanholt in Boven-Leeuwen, een paar kilometer verderop. Toen werden de stammen van 320 appelboompjes doorgezaagd. De Kanzi-bomen waren het paradepaardje van Van Aanholt. Hij schatte de schade op zeker 100 tot 200 euro per boom. ,,Het duurt jaren tot de bomen op hun top zijn en dat punt was net bereikt", zo verklaarde hij destijds tegenover Omroep Gelderland. Gelet op de omvang leek het hem geen kwajongensstreek. ,,Ik kan mij niet voorstellen dat je zoiets doet. Ik heb ook helemaal geen vijanden." De mogelijk gerichte actie veroorzaakte onrust bij Van Aanholt en bij zijn personeel. ,,Slapeloze nachten. Het voelt alsof er iemand is overleden. Je bent radeloos en weet niet wat ze nog meer gaan doen. Je voelt je onveilig op je eigen terrein."De politie West Maas en Waal plaatste in beide gevallen foto's van de vernielde appelbomen op haar Facebookpagina, voorzien van een oproep aan getuigen om zich te melden. ,,Men moet hier toch een tijdje mee bezig zijn geweest. Wie heeft wat gezien en gehoord EN/OF weet wat het motief is voor deze laffe en zinloze vernieling!!!! Iemand moet dat toch weten", luidt de oproep.Het is nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen de vernielingen in beide boomgaarden maar de politie vindt het wel 'heel toevallig' dat er in korte tijd in zo'n klein gebied twee zaken zijn die zo op elkaar lijken. ,,Het is goed mogelijk dat er een verband is maar dat hoeft niet zo te zijn", verklaarde een politiewoordvoerder tegenover De Gelderlander.