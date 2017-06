Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

Je hebt het maar lastig als Japanse man. De vrouwen zijn kritisch en knappen kennelijk finaal op je af als ze je tepels zien door je kleding heen. Daarom dragen steeds meer Japanners tepelbedekking.In onderstaande reclame is te zien hoe een vrouw smoorverliefd wordt op haar date. Tot ze zijn tepels ziet. Ineens walgt ze van de man. Wanneer hij echter de tepelpleisters draagt, komt de liefde weer terug. De vraag is natuurlijk of ze hem nog steeds zo aantrekkelijk vindt als hij zijn shirt uittrekt.De verkopen van de tepelbedekking exploderen in Japan. Sportwinkel Dot Store heeft al 55.000 exemplaren verkocht. Dat is al meer dan over heel 2016. De waterdichte pleisters zijn oorspronkelijk bedoeld voor hardlopers, die nog wel eens last krijgen van huidirritatie doordat hun tepels tegen hun shirt schuren.Maar nu worden ze dus steeds populairder voor dagelijks gebruik, omdat Japanse vrouwen dat mooi vinden. Eerder dit jaar is een bedrijf begonnen met de verkoop van speciale t-shirts die de tepels bedekken. Wat is de volgende stap? Plastische chirurgie om tepels te verwijderen?