Matthew eet zijn boek op tv op

Matthew Goodwin, professor politiek aan de universiteit van Kent, is een man van zijn woord. Een tweetal weken geleden schreef hij op Twitter dat hij "met veel plezier" zijn laatste boek over de brexit zou opeten als Labour bij de parlementsverkiezingen 38 procent zou halen. U raadt het al. De partij van Jeremy Corbyn haalde 282 zetels binnen, goed voor ongeveer 40 procent van de stemmen.Aangezien Goodwin zijn weddenschap op Twitter stond, kon hij er natuurlijk moeilijk onderuit. Sportief als hij is, erkende hij gisteren zijn nederlaag en kondigde hij in een adem aan dat hij zijn boek live op tv zou verorberen.Goodwin voegde inderdaad de daad bij het woord, al is het maar de vraag of hij het hele boek effectief naar binnen heeft gespeeld. Het interview werd immers abrupt afgebroken, iets wat menig twitteraar ook gemerkt had. Wat er ook van zij, Goodwin heeft er alvast wat gratis reclame voor zijn boek 'Brexit: Why Britain voted to leave the European Union' in de plaats voor gekregen.