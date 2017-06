Gevangene na 17 jaar vrijgelaten vanwege dubbelganger

In de Verenigde Staten is een gevangene na 17 jaar vrijgelaten, nadat een dubbelganger van de man is opgedoken, zo berichten Amerikaanse media. De ged

Reacties

13-06-2017 09:19:55 allone

Stamgast



WMRindex: 28.066

OTindex: 57.861





Alleen is niet begrijpelijk dat iemand veroordeeld wordt terwijl overduidelijk de bewijslast niet voldoende is.. Quote:



Tegen de dubbelganger is momenteel nog geen onderzoek gestart. Ook hij ontkent de overval te hebben gepleegd. Het zal dan wel een derde dubbelganger zijn geweest Als je de 2 foto's naast elkaar bekijkt, zie je toch wel duidelijke verschillen, maar het misverstand is begrijpelijk.Alleen is niet begrijpelijk dat iemand veroordeeld wordt terwijl overduidelijk de bewijslast niet voldoende is..Het zal dan wel een derde dubbelganger zijn geweest

