12-06-2017 19:42:39

Deze schijtebroek moet nog heel wat leren op het pad van de misdaad. Het begint al met het afwegen van het profijt, de pakkans en het risico dat het fout gaat. Een slimme dief steelt eigenlijk niet in een winkel, vanwege de pakkans en de straf als het fout gaat. En als je dan al steelt in een winkel, steel dan iets heel waardevols en niet een paar blikjes bier.Je moet politicus worden, liefst bij de VVD natuurlijk, en dan corrupt worden. Heel veel voordeel, een lage pakkans, en als het fout gaat word je met de handschoentjes aangepakt.Wilt u ook carriere maken in de misdaad? Hier kunt u zich aanmelden.