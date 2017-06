Fietsendief toont berouw met briefje op politiebureau

Een dief heeft in Culemborg zoveel spijt gehad voor het stelen van een fiets dat hij de tweewieler met een excuusbrief heeft afgeleverd op het politiebureau. Volgens Omroep Gelderland werd het rijwiel vorige week stolen."Het spijt me zeer dat ik u fiets gestolen heb. Ik heb er spijt van", valt te lezen in het briefje. En ook: "Ik weet dat ik het niet goed praat, maar ik heb er voorzichtig meegedaan."Het is onbekend wie de eigenaar van de fiets is. Of de diefstal nog gevolgen heeft voor de dader, is niet duidelijk.