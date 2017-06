Bezoeksters Wonder Woman krijgen spons en dieetpillen mee naar huis

Na het zien van een stoere Amazoneprinses zelf wat stoeien in de keuken? In Leuven kregen vrouwelijke bioscoopgangers een opmerkelijke goodiebag mee naar huis na hun bezoek aan de actiefilm Wonder Woman.Na een speciale filmvertoning, exclusief voor vrouwen, werden tasjes uitgedeeld met daarin onder andere schoonmaaksponzen en een plastic raamtrekker. Er zat ook een zak nacho-chips, noedels en een aantal reclamefolders voor afslankpillen in de tas.Met name de schoonmaakproducten werden door sommige bezoekers als vrouwonvriendelijk ervaren. "Eigenlijk voelde het een beetje absurd aan", zegt een van hen tegen de Belgische VRT. "Zeker als je naar een film zit te kijken die volledig draait rond een ijzersterke vrouwelijke superheldin."Begin deze week schreven we nog dat Wonder Woman bezig is het glazen plafond in de filmwereld te doorbreken. De film is geregisseerd door een vrouw en behaalde een recordomzet van wereldwijd 200 miljoen euro om in het openingsweekend. Niet eerder kreeg een vrouwelijke regisseur zo'n hoog bedrag voor elkaar. Het recordbedrag is ook opvallend, omdat andere films met een vrouwelijke superheld in de hoofdrol, zoals Catwoman en Elektra, het veel minder goed deden.Ondanks het succes van Wonder Woman blijft de filmwereld gedomineerd door mannen. Van de 250 meest succesvolle films in 2016 had maar 7 procent een vrouwelijke regisseur. In 2015 was dat nog 9 procent.Volgens de Leuvense bioscoop was het niet de bedoeling om vrouwonvriendelijk over te komen en worden de goodiebags door sponsoren gevuld.