Gratis panda poep wordt prachtig papier voor Ouwehands

Papier van pandapoep? Het bestaat echt en is gemaakt door museumpapiermakerij De Middelste Molen in Loenen. Daar verwerkten ze drollen van de panda's Xing Ya en Wu Wen uit Ouwehands Dierenpark deze week tot keurige vellen papier. Ze zijn er trots op en zullen de productie flink opvoeren.



Een maf idee? Tonnie Nieuwland van de Middelste Molen vindt dus van niet: ,,De Chinezen maakten eeuwen geleden al papier van bamboestengels, in feite is de cirkel nu rond gemaakt". Dat Nederland twee panda's binnen de landsgrenzen heeft, is inmiddels genoegzaam bekend. Dat ze tamelijk saai zijn ook: per dag knagen ze er 30 kilo bamboe doorheen terwijl ze voor zich uit staren, slechts drie dagen per jaar hebben ze zin in iets anders: seks. Daarna malen de kaken weer 362 dagen non-stop door.



,,Een vooruitgeschoven post voor papiermakers, want de 30 kilo aan bamboe wordt heel precies vermalen, in de bek en maag worden enzymen toegevoegd". En aan het eind van dat productieproces worden dagelijks 28 kilo aan handzame drolletjes uitgepoept, die een perfecte maat hebben voor de verwerking. Tonnie is niet bang voor deze poep: enthousiast peutert hij zo'n drol open - met keurige, zachte, vezels - die je kunt indrukken. Er staat een kruiwagen vol van die drollen, ze kregen honderd kilo mee, om mee te experimenteren. Flink wat cellulose erbij, en water, verhitten en platwalsen die boel en dan wordt het papier met hele dikke bamboevezels.



,,Niet bruin, nee", zegt de opper-papiermaker in Loenen als hij tevreden een vel tegen het licht houdt: de poepkleur is door stoom en het weggeperste water verdwenen. Stinken doet het ook niet, ruik zelf maar eens - zegt hij en iedereen krijgt gastvrij al direct zo'n vel onder de neus geschoven. Hij heeft gelijk, het papier ruikt landelijk, naar konijnenhok en vaag naar net gehooid gras. De museummolen heeft grote plannen met dit pandapoeppapier. ,,We krijgen de poep gratis, we maken er hier papier van en dat verkópen we weer aan Ouwehand. Goed businessplan, niet dan?" De dierentuin legt het in het souvenierwinkeltje, vast met een panda-pen of panda-stempels erbij.



Tonnie vindt het ab-so-luut niet gek om papier van pandapoep te maken. ,,We maken al járen papier uit olifantenpoep dat Burger's Zoo ons geeft. En papier van asperges en van wol en van lompen". Hoe gekker hoe beter en hoe ruwer het eindresultaat hoe mooier dat wordt gevonden. ,,Papierkunstenaars zijn er gek op".



In dat licht bekeken is papier van pandapoep (intern spreken ze van 'the panda papers') slechts een volgende stap. De panda-hype is groot, het kan geen kwaad om daar tegenaan te schurken, redeneren ze in het kleine museum met z'n 38 vrijwilligers en z'n bescheiden stroom aan inkomsten. Als ze op woensdag papier maken, dan moet alles worden opgestart en dat kost al meteen 250 euro aan stroom, ,,We moeten dat wel verdienen". Belangstelling en heisa? Graag. En wie weet wat voor toepassingen ze werkenderwijs nog voor pandapoep zullen vinden. ,,We hebben eierdoosjes gemaakt van koeienpoep, daar doe je bloembollen in, die begraaf je met doosje en al en de meststoffen heb je dan al". Je kunt vast van alles bedenken. Je kunt er bijvoorbeeld geld mee maken. Stinkt ook niet.

12-06-2017 17:02:30 merlinswit









ik heb een notitie schrift van olifanten poep. niks mis mee. heeft leuke structuur, ideaal voor kaarten maken.



12-06-2017 17:28:06 HHWB









T S panda's he.... Het is met wat Mijn god, niet weer onzinnigheid over die 2 kut (speciaal niet gecensureerd voor @SamuiAxe panda's he.... Het is met wat @merlinswit : schrijft, er wordt ook papier van de poep van olifanten gemaakt.... dus zo speciaal is het niet.... arme beesten worden helemaal commercieel kapot gemaakt door de media en de dierentuin zelf....

12-06-2017 17:48:21 merlinswit









@HHWB : Dat hun stront wordt gebruikt om papier mee te maken en de meeste andere spullen die verkocht worden, daar zullen de panda's weinig van merken.

