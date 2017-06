Slangengif helpt tegen bloedklonters

Trombocytenaggregatieremmers of plaatjesaggregatieremmers zijn geneesmiddelen die verhinderen dat bloedplaatjes gaan samenklonteren. Bloedklonters zijn een belangrijke oorzaak van hart- en herseninfarcten. Maar bij langdurig gebruik kunnen de medicijnen – zeker bij snijwonden – gevaarlijke bloedingen veroorzaken, precies omdat ze het samenklonteren tegengaan.



Taiwanese onderzoekers hebben nu een natuurlijk eiwit geďdentificeerd dat ervoor zorgt dat bloedplaatjes minder snel gaan klonteren, zónder dat dit het risico op excessieve bloedingen verhoogt. Ze ontdekten dat de stof zich bindt aan het GPVI-eiwit, dat onderdeel is van de bloedplaatjes. De vorsers denken dat het nieuwe eiwit het GPVI-eiwit blokkeert, wat klaarblijkelijk de gewenste reactie geeft. Opmerkelijk: de onderzoekers troffen het nieuwe eiwit aan in het gif van een slang, een adder die enkel voorkomt in Zuidoost-Azië.



Bizar genoeg zijn sommige van de bestaande medicijnen tegen bloedklonters eveneens afgeleid van slangengif. Deze medicijnen blijken echter te focussen op het verkeerde eiwit in de bloedplaatjes, denken de onderzoekers, met de negatieve bijwerkingen als resultaat.



Of het nieuwe eiwit ook goed en veilig werkt bij mensen, moet nog worden onderzocht. Bij muizen en ratten leek het in ieder geval veilig en doeltreffend.

Reacties

12-06-2017 17:09:26 HHWB

T S Snel naar de dierentuin en me laten bijten... welke slang is het? Ik laat me maar bijten door alle slangen!

