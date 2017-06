Kunstmatige tong proeft whisky

De meeste whisky's hebben een zeer rijk smaak- en geurpalet. Het feit dat we verschillen tussen verschillende whiskymerken kunnen proeven – en dat deze dus bestaan- is eigenlijk verrassend, want alleen op het vlak van hun chemische samenstelling variëren ze vaak niet veel. Zo kan het gebeuren dat een routineuze chemische analyse geen onderscheid maakt tussen twee whisky's.



Duitse chemici 1 hebben nu een methode ontwikkeld waarmee ze wél verschillende whisky's van elkaar kunnen onderscheiden. Ze deden dat door de manier waarop onze tong een smaakpalet samenstelt, te imiteren. Niet door smaakpapillen voor zout, zoet en zuur na te bootsen, maar door verschillende kleurstoffen samen te brengen in een matrix. Als ze een druppel whisky op de matrix laten vallen gaan de kleurstoffen fluoresceren, waarmee ze een soort van unieke vingerafdruk vormen voor elke whiskysoort.



De matrix lijkt in de verste verte niet op een menselijke tong, maar ze slaagt er wel in een onderscheid te maken tussen jonge en oude whisky, tussen single en double malt en zelfs tussen Ierse, Schotse en Amerikaanse whisk(e)y.



Blind een whisky herkennen kan de matrix echter niet, want de herkenning moet altijd eerst voorafgegaan worden door een kalibratie met een ‘testwhisky’. De matrix kan dan vervolgens wel uitsluitsel brengen of een ander glas whisky uit dezelfde fles komt, of niet. Volgens de chemici kan hun uitvinding daarom nuttig zijn om namaakwhisky's te herkennen.

