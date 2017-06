Nog geen spoor van winnaar 154 miljoen

De Belg die precies een week geleden 154 miljoen euro won bij een trekking van de EuroMillions heeft zich nog altijd niet gemeld. Toch maakt de Nationale Loterij van BelgiŽ zich (nog) geen zorgen.Misschien is de winnaar op vakantie, of heeft hij zijn lotnummer nog niet gecheckt, zegt een woordvoerster. Het kan zelfs zijn dat de speler wel op de hoogte is, maar alles nog even wil laten bezinken. "Dat gebeurt ook", zegt de woordvoerster tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Alles is mogelijk."De loterijwinnaar heeft nog negentien weken om zich te melden. De kans is groot dat dat gebeurt. Ook de inwoner van het Belgische Schaarbeek, een straatveger, die oktober vorig jaar 168 miljoen euro won, nam ruim de tijd.Het is overigens nog maar de vraag of die winnaar wel zo gelukkig is met zijn gigantische prijs. De man gaat tegenwoordig met een bodyguard over straat uit angst voor criminelen. Dat heeft een vriend van de man gezegd tegen Het Laatste Nieuws.De prijswinnaar keerde nog maar twee keer terug naar zijn oude wijk. Dat deed hij beide keren met bewaking aan zijn zijde. De man is bang dat hij afgeperst of ontvoerd wordt.De winnaar heeft zich gemeld. Artikeltje