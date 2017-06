Ramkraak op supermarkt Nijmegen mislukt

Op vrijdag 12 mei is er bij een pinautomaat bij de EMTÉ-supermarkt op de Hatertseweg in Nijmegen een mislukte ramkraak gepleegd. De man vluchtte zonder buit.De politie kreeg vrijdagochtend 12 mei rond 09:00 uur een melding dat er een auto door de schuifpui bij de supermarkt aan de Hatertseweg, ter hoogte van de Couwenbergstraat, was gereden. De auto kwam binnen tegen een pinautomaat tot stilstand. De auto en de pinautomaat liepen daarbij schade op. De dader is er vervolgens zonder buit vandoor gegaan. De vluchtauto is even later zonder bestuurder op de kruising St. Teunismolenweg met de Oost-Kanaaldijk in Nijmegen aangetroffen.De politie is een onderzoek gestart naar de dader van deze poging ramkraak. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844.