PostNL plaatst onder dwang brievenbus terug in Gronings gehucht

Goed nieuws voor de inwoners van het Groningse dorpje Overschild. PostNL heeft onder dwang van toezichthouder ACM een brievenbus terug geplaatst die het eerder weghaalde.Het bedrijf besloot iets meer dan een jaar geleden om in heel Nederland 10.000 van de 19.000 brievenbussen weg te halen om te bezuinigen. Volgens PostNL bleven er alsnog genoeg brievenbussen over om liefdesbrieven, geboortekaartjes en acceptgiro's op de bus te doen.Maar PostNL is bij het weghalen van brievenbussen iets te rigoureus te werk gegaan. Dat blijkt uit het feit dat het bedrijf ook op andere plekken brievenbussen terug gaat plaatsen, dat al heeft gedaan of besloot ze toch maar niet weg te halen. Om welke bussen het gaat, kon het bedrijf ook na enig aandringen van RTL Z niet zeggen.Volgens de ACM gaat het om 'enkele tientallen' brievenbussen in heel Nederland, maar specifieker wordt de toezichthouder niet.Inwoners van het buurtschap De Paauwen van het dorp Overschild klaagden bij de Autoriteit Consument & Markt over het weghalen van de brievenbus. Overschild ligt in de aardbevingsgemeente Slochteren, in het noord-oosten van de provincie. Op 1 januari volgend jaar woonden er volgens de gemeente 527 mensen.En volgens de ACM is die klacht terecht, omdat iedere Nederlander in een dorp of stad het recht heeft op een brievenbus binnen een straal van 1 kilometer. Voor bewoners van dorpen met minder dan vijfduizend inwoners mag de afstand tot een brievenbus maximaal 2,5 kilometer zijn.Omdat PostNL een machtige positie op de Nederlandse markt voor postbezorging heeft, moet het in ruil onder meer minstens vijf dagen in de week bezorgen en ophalen. De ACM bekijkt of het bedrijf zich aan de wet houdt en kan ingrijpen als dat niet zo is. Behalve praten kan de toezichthouder ook hardere maatregelen nemen, zoals het uitdelen van boetes.De inwoners van Overschild klaagden overigens niet alleen bij de ACM, zij schreven zelfs naar minister Henk Kamp van Economische Zaken blijkt uit het besluit van de ACM. "Klagen helpt, zelfs als dit door maar een persoon wordt gedaan", aldus een woordvoerster van de ACM.