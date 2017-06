Was en droog je haar met een brommer

Gekker moet het niet worden, daar in het wonderbaarlijke China. In een merkwaardig filmpje zien we hoe een brommer wordt ingeschakeld om de haren van een jongeman te wassen. Vervolgens wordt zijn coupe gedroogd en in de plooi gelegd met behulp van de uitlaatpijp.Eerst worden de haren van de 'klant' grondig gewassen. Het achterwiel van de brommer draait in een kom met water waardoor de haren van de man besprenkeld worden. De jongen op de motorfiets draait vervolgens de gashendel fors open en de dampen die de uitlaat produceert doen de rest. Een van de kompanen legt het kapsel grondig in de plooi en klaar is Kees.