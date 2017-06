Ecologische trein rijdt op virtuele rails

In China rijdt de eerste trein op virtuele rails. De Autonomous Rapid Transit (Art) is goedkoper dan een metro, flexibeler dan een gewone trein en sneller dan een bus.De trein rijdt sinds 2 juni in de stad Zhuzhou. Hij is ongeveer dertig meter lang en heeft sensoren die de afmetingen van de weg detecteren. Daardoor kan de trein een vaste route volgen zonder dat er metalen rails nodig zijn. De Art heeft geen stalen, maar rubberen wielen, die vastzitten aan een plastic as en gelinkt zijn aan de speciaal ontworpen geleidingstechnologie.De trein rijdt maximaal 70 kilometer per uur. Er passen 307 passagiers in. De aanleg van de Art kost bijna 2 miljoen euro per kilometer. Ter vergelijking: elke kilometer metro kost 52 tot 91 miljoen per kilometer. De makers hopen dat de trein in 2018 door het hele land rijdt.Kijk hier hoe de Art over de Chinese wegen glijdt: Filmpje