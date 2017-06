Kale Mozambiquaanse mannen vermoord vanwege goud in hun hoofd

In Mozambique is het op sommige plekken gevaarlijk voor kale mannen. Volgens de lokale politie zijn mannen zonder haar daar het slachtoffer van moorden om een wel heel bijzondere reden.



"Sommigen geloven dat er goud zit in het hoofd van een kale man", zegt een politieman tegen de BBC. Er zijn al drie mannen dood aangetroffen. Twee verdachten zijn aangehouden.



Bij één van de vermoorde mannen waren volgens persbureau AFP ook zijn organen verwijderd. Deze zouden gebruikt worden om patiënten in Tanzania en Malawi te genezen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: