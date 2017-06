Pauw richt schade aan in slijterij

In de Amerikaanse stad Arcadia, in CaliforniŽ, heeft een pauw veel schade aangericht in een slijterij. Het dier was de winkel binnengekomen, maar de winkeleigenaar kreeg hem er met geen mogelijkheid meer uit. De pogingen om de vogel naar buiten te jagen, maakte het alleen maar erger: de vogel schrok daar zo van dat hij verder de winkel in vluchtte.Daarop besloot de eigenaar om het alarmnummer te bellen. Een agent van de dierenpolitie kwam gewapend met een visnet en handschoenen de winkel binnen om de pauw te vangen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.Uiteindelijk heeft de pauw anderhalf uur in de winkel gezeten tot hij werd gevangen. De schade die het dier aanrichtte was zo'n 500 dollar. Ook een paar dure flessen wijn zijn gesneuveld. "Hij heeft een dure smaak", grapt de winkeleigenaar.Pauwen komen in Arcadia veel voor in het wild. Veel inwoners vinden dat de kleurrijke vogels vooral overlast veroorzaken. Maar de pauw is een beschermde diersoort, dus als je hem iets aandoet kan je daar een boete of zelfs een gevangenisstraf voor krijgen.Met de pauw gaat het goed: hij is weer in de natuur uitgezet en raakte verder niet gewond.