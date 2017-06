Trump wordt toiletpapier in Mexico

“Zachtheid zonder grenzen”: met die slogan promoot een Mexicaans bedrijf haar Trump toiletpapier. “Dit als ondersteuning van migranten”, staat voorts op de verpakking.Het Mexicaanse bedrijf Antonio Battaglia brengt het ‘Trump’-toiletpapier op de markt, zo meldt AP.Tijdens zijn kiescampagne omschreef Trump Mexicaanse inwijkelingen in de VS als criminelen, drugdealers en verkrachters. Hij zwoer toen een muur op de grens met Mexico te bouwen die de Mexicanen bovendien zouden moeten betalen.Nu kunnen de Mexicanen op weinig subtiele wijze uitdrukken wat ze van Trump vinden en hem in het toilet doorspoelen.