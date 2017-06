Vrouw voor rechter om aanzetten tot zelfmoord vriendje

De Amerikaanse Michelle Carter staat terecht omdat ze in 2014 haar 18-jarige vriendje had overgehaald om zelfmoord te plegen. Ze stuurde hem berichtjes. "Je bent er klaar voor, doe het nou maar. Dan ben je vrij."De 20-jarige Carter wordt beschuldigd van doodslag voor haar rol bij de zelfmoord van Conrad Roy, meldden Amerikaanse media. Hij beroofde zichzelf juli 2014 van het leven. Volgens de openbare aanklager zette Carter hem daartoe aan om aandacht te krijgen.Tijdens de zaak werden sms-berichten aangevoerd als bewijs. Die gaven een ijzingwekkend inzicht hoe Carter haar vriendje de dood instuurde."Je moet het gewoon doen, Conrad", schreef de toen 17-jarige Carter op 12 juli. "Je wordt eindelijk gelukkig, je gaat naar de hemel. Je zal geen pijn meer hebben. Het is oké als je bang bent: je gaat dood."Toen Roy terugschreef dat hij twijfelde, haalde ze hem weer over. "Ik dacht dat je dit wilde", schreef ze. "De tijd is rijp en je bent er klaar voor. Just do it babe."Roy werd op de vroege ochtend van 13 juli gevonden in een pickup-truck op een parkeerplaats. Hij was overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Tijdens zijn poging sms'te Roy nog dat hij er van af wilde zien. "Stap verdomme weer in de auto!" was Carters antwoord.Na Roys dood zamelde Carter geld in voor goede doelen. Volgens de openbare aanklager deed Carter dit alles om zich de rol van rouwende vriendin aan te meten.Roy had eerder geworsteld depressies en had eerder al plannen om zelfmoord te plegen. Maar volgens de openbare aanklager heeft Carter hem over de rand geduwd. Zo had ze hem ook overtuigd dat zijn ouders hem zouden vergeven. "Ze zullen je altijd in hun hart dragen", had ze geschreven.