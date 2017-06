Amerikaanse vrouwenartsen helpen gorilla bevallen

In de dierentuin van Philadelphia is een gorilla bevallen met hulp van een groot team van artsen die normaal mensen behandelen. Het was de eerste keer dat de 17-jarige gorilla Kira moest bevallen en de verzorgers zagen dat ze het moeilijk had.



Gorilla-bevallingen verlopen meestal snel en probleemloos, maar de bevalling van Kira vlotte niet en ze voelde zich duidelijk niet goed. Daarop werd een team van dierenartsen en mensenartsen ingezet, dat al bij eerdere gorilla-bevallingen paraat stond, maar nog nooit hoefde te worden ingezet. In het team zaten onder meer chirurgen, anesthesiologen en vrouwenartsen van diverse universiteiten.



De artsen brachten Kira onder narcose en zagen dat ze al een volledige ontsluiting had. Daarop besloten ze de baby te halen met technieken die normaliter alleen bij mensen worden gebruikt: eerst inknippen en dan met een tang verlossen.



Na anderhalf uur was daar een gezond 2,26 kilo wegend gorillamannetje. Omdat Kira nog onder zeil was, kreeg de baby de eerste zorg van mensen. Toen Kira de volgende ochtend uit de narcose kwam, kreeg ze meteen haar baby aangereikt, die ze sindsdien niet meer heeft losgelaten en waarvoor ze uitstekend zorgt.



Philadelphia Zoo heeft er vertrouwen in dat Kira een goede moeder is. Ze was een goede oudere zus en was ook zorgzaam voor de baby van de andere vrouwelijke gorilla in de dierentuin. Die baby heeft dezelfde vader als de nieuwgeborene, de 32-jarige Motuba.

