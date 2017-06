Meisjesvoetbalteam VS moet stoppen omdat Mili op een jongen lijkt

Het had een leuke middag moeten worden voor de 8-jarige Mili Hernandez en haar meisjesvoetbalteam. Ze zouden deelnemen aan het Springfield Soccer Club-meidentoernooi. Maar nog voor ze het veld betraden, werd het haar team gediskwalificeerd. De organisatoren van de wedstrijd dachten dat Mili een jongen was.Mili speelt in een meisjesteam van de club Azzuri Cachorros, in de Amerikaanse stad Omaha. Dit weekend hielp ze haar team naar de finale, maar toen maandag die wedstrijd zou plaatsvinden, diende de tegenpartij een aanklacht in bij de wedstrijdleiding. Het was een meisjestoernooi en daar hoorde een jongen niet thuis, vonden ze.In reactie daarop besloten organisatoren van de wedstrijd nog eens goed naar de teamformulieren te kijken. Volgens hen stond Mili ingeschreven als jongen en dus besloot de wedstrijdleiding Mili en haar team, vier uur voor het begin van de wedstrijd, te diskwalificeren.Mili's vader kwam in opstand en liet daarom Mili's paspoort zien. Maar zelfs dat kon de organisatoren niet overtuigen. "Ze vertelden ons dat de beslissing al was gemaakt en dat daar niets meer aan veranderd kon worden", vertelde Mili's vader tegen The Washington Post. Hij is boos: "Zo behandel je mensen niet."In een interview met WOWT 6 News legt Mili uit dat ze altijd al kort haar heeft gehad. "Toen mijn haar begon te groeien, knipte ik het direct af, want ik houd niet van lang haar.""Dat ik op een jongen lijk, wil niet zeggen dat ik er ook een ben", voegde Mili daar aan toe. "Ze hebben geen reden om mijn hele team te diskwalificeren."Ook de Amerikaanse voetbalsterren Abby Wambach en Mia Hamm kregen lucht van het verhaal. Via sociale media lieten beide voetbalsters weten achter Mili te staan.Oud-voetbalster Mia Hamm steunt Mili door te zeggen dat zij het kampioenschap heeft gewonnen met haar korte haar. Abby Wambach nodigt op haar Instagram in een video Mili uit voor een van haar voetbalkampen.De organisatoren van de Springfield Soccer Club hebben inmiddels gereageerd op het voorval. De organisatie biedt excuses aan aan Mili. Het teamformulier zou verkeerd zijn geprint waardoor Mili onterecht als jongen stond ingeschreven.