Nienke uit Almelo is bekende YouTuber in Brazilie

In september vorig jaar plaatste Nienke Helthuis (19) een video op haar YouTube-kanaal NiceNienke, met toen 20.000 abonnees, waarin ze Portugees probeerde te praten. Acht maanden later heeft ze 1 miljoen abonnees, waarvan 98 procent Braziliaans is. Dit is haar verhaal.De video waar het allemaal mee begon, is inmiddels ruim 1,8 miljoen keer bekeken op haar kanaal, maar nog veel vaker op een Braziliaanse Facebookpagina. "Daar was de video gedeeld en werd-ie meer dan 20 miljoen keer bekeken." Haar populariteit explodeerde, Brazilianen vroegen zich af wie dat blonde meisje toch was.Gestaag ging het aantal abonnees van haar kanaal omhoog en gisteren behaalde ze de magische grens van 1 miljoen abonnees. "Ik kan het nog niet geloven. Het gaat zo hard allemaal", zegt Nienke tegen EditieNL.De Almelose speelt handig in op haar populariteit in het Zuid-Amerikaanse land. Ze heeft al meerdere video's voor die doelgroep gemaakt, zoals 'Trying Brazilian Snacks', 'Unboxing gifts from Brazil', 'Reaction to Brazilian Music: Funk' en meer. "Het is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Ik ben me gaan verdiepen in het land en mijn interesse ligt daar nu ook echt." De video's leveren haar ook succes op: een flink aantal wordt meer dan een miljoen, sommige zelfs meer dan twee miljoen, keer bekeken.In april werd Nienke door een Braziliaans evenementenbureau uitgenodigd om naar BraziliŽ te komen voor meet & greets met fans, een tv-show en meer. "Dat was wel gek: ik werd herkend op straat. Dat had ik wel een beetje verwacht vanwege de abonnees, maar het bleef gek toen mensen daar vroegen 'ben jij Nienke?'"Thuis in Almelo woont ze nog gewoon bij haar ouders en studeert ze Media en Vormgeving. Haar omgeving is heel trots op haar succes. "Mijn vriendinnen, m'n vriendje, ouders, zussen. Eigenlijk beseft niemand het nog echt." Naast school is Nienke de hele dag bezig met haar YouTube-kanaal. Bang dat het succes ineens verdwijnt, is ze niet. "Het gaat al acht maanden heel goed, waarom zou dat nu ineens stoppen?"'