Brandweer redt beknelde ambtenaar uit koffieautomaat

De brandweer heeft in het gemeentehuis in Roermond een ambtenaar bevrijd die klem zat in een koffieautomaat.



Na een lang Pinksterweekend wilde de medewerkster van de gemeente rond 10:45 uur even een lekker bakkie koffie halen, maar na het intoetsen van haar favoriete koffiesoort kwam er geen bekertje uit het apparaat.



In de veronderstelling dat het bekertje klem zat in het gevaarte, probeerde de vrouw zelf een bekertje los te peuteren. Dat lukte niet. In plaats daarvan kwam ze met haar duim vast te zitten. Omdat ook collega's de ambtenaar niet konden bevrijden, werd de brandweer ingeschakeld. Met twee voertuigen schoten de spuitgasten te hulp, en voor alle zekerheid werd er ook maar een ambulance opgeroepen.



Met hulp van de brandweer kon de ambtenaar worden bevrijd. Het ambulancepersoneel was niet nodig, de vrouw kwam met de schrik vrij.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: