Schaakspel redt Indiaas dorp

Vijftig jaar geleden was Marottichal een heel andere plaats. Net als in veel andere dorpen in het noorden van Kerala, waren alcoholisme en illegaal gokken schering en inslag.

Nadat hij in het nabijgelegen stadje Kallur had leren schaken, keerde Unnikrishnan terug naar zijn geboortestad en opende een teashop, waar hij ook begon zijn klanten te leren schaken, als een gezondere manier om de tijd te doden. Daardoor nam de populariteit van het spel toe terwijl drinken en gokken minder werd gedaan. Schaken verbetert concentratie, bouwt karakter en creŽert gemeenschapszin, zegt Mr Unnikrishnan.

Het dorp lokt nu ook bezoekers, zelfs vanuit Duitsland en de VS, om hun vaardigheden daar te testen.

