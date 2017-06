Smaragd gevonden van ruim 272 kilo

Mijnwerkers hebben een smaragd gevonden van 1,3 meter hoog, met een gewicht van meer dan 272 kg in de noordoostelijke staat Bahia in BraziliŽ.Hoeveel de waarde van de smaragd is, is niet bekend. Maar hij werd verkocht aan een mijneigenaar in de regio.De advocaat van de koper zei per telefoon dat zijn cliŽnt de smaragd wil exposeren in musea en bibliotheken.Dit is de tweede grote smaragd gevonden in deze regio. De eerste, opgegraven in 2001, was 44 pond zwaarder en was meer dan $300 miljoen waard.