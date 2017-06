Kinderen bouwen hut van asbest in Groningen

Een aantal kinderen heeft zaterdag een hut gebouwd van asbestmateriaal op een grasveld aan de Ter Borchlaan in Groningen. Het grasveld is inmiddels afgezet en de bewoners van de wijk zijn op de hoogte gesteld.



Een ouder van een van de kinderen ontdekte dat het materiaal waarmee de kinderen aan het spelen waren asbest was. Hij meldde dit vervolgens bij de gemeente, die het terrein heeft afgezet. Het asbest zal door specialisten worden opgeruimd.



Hoe het asbest op het terrein terecht is gekomen is nog onbekend.

Gedumpt, wat dacht je dan?

