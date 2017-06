Dierenactivisten van Schiermonnikoog gezet

Vijf dierenactivisten zijn zaterdagnacht rond 1 uur van Schiermonnikoog afgezet. De vier vrouwen en man protesteerden op het eiland tegen het Kallemooifeest. Ze hadden zich vastgeketend aan de paal waar ieder jaar een haan in gehesen wordt.



De politie liet ze met een watertaxi naar de vaste wal terugbrengen. Bij het Kallemooifeest wordt traditiegetrouw tijdens Pinksteren een haan opgesloten in een kooi met wat voer. Het dier zit drie dagen lang op een twintig meter hoge paal. Er is al jaren discussie over de traditie. Volgens activist Dimitri Westerveld is het achterhaald: ,,Een dier wordt gebruikt voor een leuk spelletje.’’



Vier activisten hadden zich met kettingen vastgemaakt aan de paal, zodat deze niet omhoog kon worden gehesen. Een vijfde wilde dat ook doen, maar werd tegengehouden door een eilander. ,,Het was bedoeld als vredige demonstratie’’, zegt Westerveld. Al was de sfeer tijdens de actie niet bepaald vredig, aldus Westerveld. Hij zegt: ,,Onze schoenen werden uitgetrokken en weggegooid, we werden uitgescholden en getreiterd. Het enige wat de activist wil is een gesprek aangaan als ‘normaal persoon.’ Hij wil de discussie aanwakkeren.



,,We doen het niet voor de lol’’, zegt hij. De man was vorig jaar tijdens Pinksteren ook op het eiland. ,,Van vorig jaar hebben ze nog niets geleerd’’, zegt hij. ,,We konden weer op dezelfde manier bij de paal komen.’’ De activisten werden uiteindelijk met een grote schaar van de paal losgeknipt en ‘voor hun eigen veiligheid’ op de watertaxi naar de vaste wal gezet.



Volgend jaar is hij weer van de partij, laat Westerveld desgevraagd weten. ,,Ik hou niet op voor het stopt.”

Reacties

06-06-2017 12:34:42 venzje

Oudgediende



Er zijn genoeg feesten waarbij dieren leed wordt aangedaan en daar mag best aandacht voor zijn. Maar volgens mij krijgt een haan er niet veel van als hij drie dagen in een mand zit. Vooral niet wanneer hij voorzien is van voldoende eten en drinken.



06-06-2017 12:45:59 allone

Stamgast



Quote:

,,Ik hou niet op voor het stopt.”

Behoorlijk fanatiek. Te fanatiek. Het lijkt me idd niet dat deze ene haan immens lijdt, door 3 dagen afzondering. Behoorlijk fanatiek. Te fanatiek. Het lijkt me idd niet dat deze ene haan immens lijdt, door 3 dagen afzondering.

06-06-2017 13:05:24 Emmo

Stamgast



Quote:

De activisten werden uiteindelijk met een grote schaar van de paal losgeknipt Ze hadden ze natuurlijk ook gewoon kunnen laten zitten. Mandje met (hanen)eieren erbij, etc. Ze hadden ze natuurlijk ook gewoon kunnen laten zitten. Mandje met (hanen)eieren erbij, etc.

06-06-2017 13:09:45 venzje

Oudgediende



Vooral die haneneieren zijn zwaar.



Laatste edit 06-06-2017 13:13 @Emmo : Dan heb je alleen wat meer mankracht nodig om de paal omhoog te hijsen.Vooral die haneneieren zijn zwaar.

06-06-2017 14:32:40 omabep

Oudgediende



@venzje :



Ze kunnen ook een nephaan in het mandje of kooi doen, dan is iedereen tevreden want als die haan zo hoog zit maakt het toch niet uit of het een neppert is of een levende. Gelukkig is het geen bloedig einde voor de haan.

Quote:



Onderdeel van het feest is dat de haan gestolen moet worden uit één van de kippenhokken. Het moet de vetste en best kraaiende haan zijn. Dat stelen moet men met een korreltje zout nemen, Na het echte steelwerk, leveren ze hem maar af op het politiebureau kan de gestolen haan direct weer terug het hok in en dan kan de vervanger de paal in. Ze kunnen ook een nephaan in het mandje of kooi doen, dan is iedereen tevreden want als die haan zo hoog zit maakt het toch niet uit of het een neppert is of een levende. Gelukkig is het geen bloedig einde voor de haan.Na het echte steelwerk, leveren ze hem maar af op het politiebureau kan de gestolen haan direct weer terug het hok in en dan kan de vervanger de paal in.

