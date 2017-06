Ouders laten baby achter bij prullenbak voor ritje in achtbaan

De ouders van een 1-jarig meisje in het Engelse Surrey wilden wel héél graag in de achtbaan. Zij lieten hun dochtertje in haar buggy achter bij een prullenbak, terwijl ze met hun andere kinderen in de rij gingen staan. Een oplettende bezoeker van het pretpark waarschuwde de beveiliging. Pas na een uur kwamen de ouders uit de attractie.De 22-jarige Daniel Bevis was met zijn vrienden in het Thorpe Park toen hij het meisje vond. Na een kwartier tevergeefs gewacht te hebben op de ouders van de baby waarschuwde hij de beveiliging van het park.Zij schakelden de kinderbescherming in. "Het is verschrikkelijk. De ouders hadden totaal geen oog voor hun kind. Iedereen had haar mee kunnen nemen", aldus de geschrokken Bevis.De ouders van het meisje waren met hun drie andere kinderen in de rij gaan staan voor de Collosus, een achtbaan in het Thorpe pretpark zo'n twintig kilometer van Londen. Toen zij na ruim een uur terug waren bij hun dochtertje hadden zij geen commentaar op het voorval, meldt The Scottish Sun.