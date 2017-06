Politie vindt naakte vrouw in park in Almelo

De politie in Almelo heeft zaterdagavond een naaktloopster vakkundig uit het Hagenborghpark verwijderd. Agenten werden naar het park gestuurd na een melding over een vrouwelijke schennispleger die geheel naakt op een bankje aan de drank zou zitten.

Ter plaatse bleek er weinig leven in de 'vrouw' te zitten, het ging namelijk op een opblaaspop. De agenten hebben er hoogst persoonlijk op toegezien dat de pop netjes is weggegooid en niet is meegenomen naar huis.

